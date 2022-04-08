Россия срочно раздала свои паспорта тысячам украинцев

Более 18 тыс. «прибывших в экстренном массовом порядке» граждан Украины приняты в гражданство Российской Федерации, выдано порядка 12 тыс. паспортов. Об этом заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Олег Кадочников, которого цитирует ТАСС.



По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения. Там проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысяч детей.



Украинцам разрешили осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе столичного МВД.



По состоянию на конец марта россияне насильно вывезли только из Мариуполя от 20 до 30 тысяч людей. СМИ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщали, что российские захватчики вывезли из Мариуполя детей без родителей, которых затем поместили в донецкую больницу.