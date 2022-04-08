Пентагон: Вероятно, Путин отказался от попыток захватить Киев

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что, вероятно, президент России Владимир Путин отказался от попыток захватить Киев и переключил внимание на восток и юг Украины. Об этом пишет defensenews.



«Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны», - заявил Остин на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.



Он также добавил, что Пентагон сосредоточился на дальнейшей поддержке украинской армии новыми вооружениями.



Ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщало, что отступление российских войск из Киевской области не означает, что Путин отказался от планов захватить Киев. Предполагается, что он может повторить наступление.