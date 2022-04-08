Россия нанесла три ракетных удара по Одесской области, есть пострадавшие

В ночь на 8 апреля, российские военные нанесли три ракетных удара по Одесской области. По предварительной информации есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.



«Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены два здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется», — сказал он.

Также, по его словам, могут активизироваться диверсионные группы в приграничных регионах.