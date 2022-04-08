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Из Краматорска сегодня уже не уедут эвакуационные поезда

08 апреля 2022, 13:16

Из Краматорска сегодня уже не уедут эвакуационные поезда

«Укрзализныця» изменила график эвакуационного движения из Донбасса на пятницу, 8 апреля.

«Пока станция "Краматорск" закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд №45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов №274, №276, №278 и №92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно», – отмечается в сообщении в телеграм-канале «Укрзализныци».

Точное время отправки не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.

Ранее в компании подчеркнули, что эвакуационные рейсы:

  • бесплатны
  • приоритет отдается детям и матерям
  • животных можно и нужно брать с собой, исключение для больших и/или агрессивных животных
  • крупные вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места

Кроме того, в компании отмечали, что на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов.

Днем 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 

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