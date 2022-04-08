Из Краматорска сегодня уже не уедут эвакуационные поезда

«Укрзализныця» изменила график эвакуационного движения из Донбасса на пятницу, 8 апреля.



«Пока станция "Краматорск" закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд №45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов №274, №276, №278 и №92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно», – отмечается в сообщении в телеграм-канале «Укрзализныци».



Точное время отправки не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.



Ранее в компании подчеркнули, что эвакуационные рейсы:

бесплатны

приоритет отдается детям и матерям

животных можно и нужно брать с собой, исключение для больших и/или агрессивных животных

крупные вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места

Кроме того, в компании отмечали, что на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов.

Днем 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.