Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россия нанесла авиаудар по железной дороге. Эвакуация из Краматорска и Славянска под вопросом.
- До удара «Укрзалізниця» вернулась к активной фазе эвакуации на Донбассе.
- Боевые действия на востоке Украины все активнее.
- Армия РФ наступает в направлении Краматорска и Славянска.
- В Луганской области не уцелела ни одна больница, регион в огне.
- Из Мариуполя вывезли персонал и пациентов больницы № 4.
- В захваченных городах начинается принудительная мобилизация.
- Группировка «ДНР» заявляет, что «впереди еще много работы по освобождению».
- РФ снова обвиняет Киев в недоговороспособности. Украина говорит об очередной провокации.