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Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►

08 апреля 2022, 09:55

Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россия нанесла авиаудар по железной дороге. Эвакуация из Краматорска и Славянска под вопросом.
  • До удара «Укрзалізниця» вернулась к активной фазе эвакуации на Донбассе.
  • Боевые действия на востоке Украины все активнее.
  • Армия РФ наступает в направлении Краматорска и Славянска.
  • В Луганской области не уцелела ни одна больница, регион в огне.
  • Из Мариуполя вывезли персонал и пациентов больницы № 4.
  • В захваченных городах начинается принудительная мобилизация.
  • Группировка «ДНР» заявляет, что «впереди еще много работы по освобождению».
  • РФ снова обвиняет Киев в недоговороспособности. Украина говорит об очередной провокации.

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