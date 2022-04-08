Дочери Путина и Лаврова теперь под санкциями Великобритании

Великобритания ввела персональные санкции против двух дочерей президента РФ Владимира Путина и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



«На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову, дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд, а их активы заморожены», – сообщает пресс-служба правительства Великобритании.



Отмечается, что санкции были согласованы с США.



В правительстве Великобритании также указывают, что по итогам анализа ранее введенные санкции оказали воздействие на российскую экономику.



«Анализ показывает, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза, поскольку оценки роста ВВП России в 2022 году сейчас колеблются от -8,5% до -15%. В более долгосрочной перспективе, по прогнозам экспертов, экономический удар будет продолжаться, а рост ВВП замедлится, поскольку страна отрезана от западных технологий. Кремль стоит перед трудным выбором дома в результате своей агрессии за границей. Санкции, введенные в ответ на отвратительные действия Путина, спровоцировали быструю инфляцию, при этом средние потребительские цены с момента вторжения выросли на 8,67%», – указывается в сообщении.



Как подчеркнула глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пакет санкций бьет по российской элите и членам их семей, одновременно деградируя российскую экономику.



«Но нам нужно сделать больше. В рамках G7 мы работаем с партнерами, чтобы прекратить использование российской энергии и еще больше подорвать способность Путина финансировать его незаконное и необоснованное вторжение в Украину. Вместе мы затягиваем храповик российской военной машины, лишая Путина источников наличных денег», – заявила Трасс.