Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обстрел Краматорска: Расследователи опровергли фейк России о «Точке-У»

Обновлено
08 апреля 2022, 15:21

Обстрел Краматорска: Расследователи опровергли фейк России о «Точке-У»

В российских СМИ, а также медиа, подконтрольных группировкам «Л-ДНР», распространяют информацию о том, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли удар ракетной установкой «Точка-У». Пропагандисты утверждают, что подобные ракеты есть на вооружении у армии Украины, а войска РФ якобы не имеют такого оружия. Таким образом, российские СМИ уже открыто заявляют, что военное преступление на вокзале в Краматорске – это якобы провокация украинской власти, а также нежелание, чтобы мирное население уезжало из Донецкой области.

Однако OSINT-расследователи издания Informnapalm не единожды сообщали о том, что Россия перебрасывала «Точку-У» по своей территории и территории Беларуси.

Сайт «Мілітарний» сообщает, что за март-апрель текущего года российская армия не только перемещала «Точку-У», но и использовала против украинских городов.

К примеру, 6 марта была обстреляна территория Украины с использованием ракет этого комплекса. Двигатель от ракеты 9М79М обнаружили возле села Деснянка, Черниговской области.



Российский военный блог bmpd 5 апреля опубликовал видео с пусковыми установками, на которых были надписи «V». По данным пользователей блога, «Точку-У» вывозили железной дорогой из Беларуси в Россию.

5 марта телеграмм-канал MOTOLKO HELP сообщил о доставке «Точки-У» на аэродром в Мачулищах. Колонна из 30 машин выехала в юго-восточном направлении в границу с Украиной.

В результате обстрела российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой погибли и ранены десятки человек.

Все раненные уже доставлены в медицинские учреждения области, к оказанию медицинской помощи привлекаются медучреждения и врачи из других регионов Украины, в зависимости от состояния пострадавших.

Еще по теме

Прочее
российское вооружение последствия обстрела оружие на Донбассе
Места
Краматорск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
18:56
Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
09:55
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
08:48
Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
все новости
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
23:41
По гумкоридорам за день удалось эвакуировать 6665 человек
23:09
Зеленский: Украина ожидает твердой глобальной реакции на гибель людей в Краматорске
22:52
В поселке Макаров на Киевщине оккупанты расстреляли 132 мирных жителя
22:33
Евросоюз ввел новый пакет санкций против России
21:58
Из Донецкой области удалось эвакуировать уже более 200 тысяч человек
21:38
Работы на месте обстрела в Краматорске почти завершены, но число раненых может расти — глава ОВА
20:57
Войска РФ обстреляли Золотое на Луганщине, ранены пять человек
20:35
Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет отправлена летом
20:34
Оккупанты вывезли более 121 тысячи детей в Россию — Денисова
19:57
У РФ проблемы с комплектованием воинских частей, большинство военных отказывается воевать в Украине — Генштаб ВСУ
18:58
Президент Еврокомиссии: Виновные в зверствах в Буче будут привлечены к ответственности
18:56
Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области
18:48
В аварии под Ростовом пострадали жители ОРДО
18:25
В Одессе и Одесской области вводят комендантский час с 9 по 11 апреля
все новости
ВИДЕО
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
09 апреля, 00:08
Обстрел Краматорска: Расследователи опровергли фейк России о «Точке-У»
08 апреля, 15:21
В Краматорске обстрелян вокзал, есть погибшие и раненые
08 апреля, 11:19

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция