У российских военных есть «Точка-У» – расследователи показали видео и фото

Последствия обстрела жд-вокзала в Краматорске: десятки раненых и убитых

В российских СМИ, а также медиа, подконтрольных группировкам «Л-ДНР», распространяют информацию о том, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли удар ракетной установкой «Точка-У». Пропагандисты утверждают, что подобные ракеты есть на вооружении у армии Украины, а войска РФ якобы не имеют такого оружия. Таким образом, российские СМИ уже открыто заявляют, что военное преступление на вокзале в Краматорске – это якобы провокация украинской власти, а также нежелание, чтобы мирное население уезжало из Донецкой области.



Однако OSINT-расследователи издания Informnapalm не единожды сообщали о том, что Россия перебрасывала «Точку-У» по своей территории и территории Беларуси.



Сайт «Мілітарний» сообщает, что за март-апрель текущего года российская армия не только перемещала «Точку-У», но и использовала против украинских городов.



К примеру, 6 марта была обстреляна территория Украины с использованием ракет этого комплекса. Двигатель от ракеты 9М79М обнаружили возле села Деснянка, Черниговской области.





Российский военный блог bmpd 5 апреля опубликовал видео с пусковыми установками, на которых были надписи «V». По данным пользователей блога, «Точку-У» вывозили железной дорогой из Беларуси в Россию.

5 марта телеграмм-канал MOTOLKO HELP сообщил о доставке «Точки-У» на аэродром в Мачулищах. Колонна из 30 машин выехала в юго-восточном направлении в границу с Украиной.

В результате обстрела российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области 39 человек погибли, 89 ранены.



Все раненные уже доставлены в медицинские учреждения области, к оказанию медицинской помощи привлекаются медучреждения и врачи из других регионов Украины, в зависимости от состояния пострадавших.