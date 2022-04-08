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Глава Донецкой ОВА: Договориться об эвакуации из Мариуполя морем не удалось

08 апреля 2022, 15:40

Глава Донецкой ОВА: Договориться об эвакуации из Мариуполя морем не удалось

Договорится об эвакуации жителей Мариуполя морем с привлечением турецкой стороны не удалось. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в ходе онлайн-брифинга.

«Никакой возможности доставить гуманитарные грузы не было реализовано даже после многочисленных согласований… Гуманитарный груз ни разу не был доставлен. Те договоренности, которые были достигнуты по кораблю, по возможности привлечения турецкой стороны, не имеют сейчас результата», - сказал Кириленко.

Он рассказал, что с каждым днем эвакуация из Мариуполя по условному коридору на личном транспорте через Бердянск в Запорожье еще больше осложняется, мужчин не выпускают в сторону Украины.

«С каждым днем они [российские войска] осложняют выезд. Только чтобы выезжали женщины с детьми, мужчин оставляют в Мариуполе… вынуждают выезжает на не контролируемую Украиной территорию или на территорию РФ… а потом приходят повестки о призыве в так называемую армию ДНР… чтобы население шло воевать против ВСУ», - сказал глава ОВА.

По его словам, после депортации жителей Мариуполя очень сложно отследить местонахождение людей.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция может принять участие в эвакуации своих граждан, а также граждан других стран, включая украинцев, из Мариуполя морским путем.

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