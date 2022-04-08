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Кириленко: Российские войска специально бьют по местам скопления людей

08 апреля 2022, 16:10

Кириленко: Российские войска специально бьют по местам скопления людей

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии разграничения, особенно Авдеевку и Угледар, они готовятся к эскалации и массированному наступлению. Об этом заявляет глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Эвакуация идет из Авдеевки, Угледара, Марьинки, Курахово, – из всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения. Обстрелы ведутся фактически круглосуточно. Особенно, Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированных наступлений», – сказал Кириленко в ходе онлайн-брифинга.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность доставки гуманитарной помощи населению, Кириленко сказал: «Гуманитарная помощь доставляется… Враг, к сожалению, имеет возможность видеть это и понимать, где это будет», – сказал глава ОВА, напомнив, что в Угледаре российские войска обстреляли из минометов пункт раздачи гуманитарной помощи.

«Они обстреливают все: всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру… Кто бы как не воспринимал мои призывы о том, что надо выезжать, – враг не остановится ни перед чем…. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, авиация – исключительно применение против местного мирного населения», – подытожил глава ОВА.

В результате обстрела российскими войсками железнодорожного вокзала 8 апреля в Краматорске  39 человек погибли, 89 – ранены.

Все раненные уже доставлены в медицинские учреждения области, к оказанию медицинской помощи привлекаются медучреждения и врачи из других регионов Украины, в зависимости от состояния пострадавших.

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