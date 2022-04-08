Обстрел вокзала в Краматорске: Раненых отправляют в больницы соседних областей

Раненых в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске эвакуируют в другие области. Об этом на онлайн-брифинге рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко



«Кареты скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Часть раненых будет отправлена в другие области, в зависимости от состояния», - сказал он.



По его словам, на данный момент ранения получили 83 человека. Пострадавших распределили по областным больницам. Кроме того, для оказания им помощи и проведения операций будут подключены медучреждения соседних регионов.



Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч людей. Погибли по меньшей мере 39 человек, в том числе дети.