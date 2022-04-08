Число жертв ракетного удара в Краматорске увеличилось до 50, пятеро из них дети

В результате обстрела российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске 50 человек погибли, среди них пятерых детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться», - сообщил он.



По словам Кириленко, из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.



«Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале. Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле», - написал глава ОВА.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч людей.