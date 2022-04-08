Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш

Руководители вузов оккупированных Донецка и Луганска получили задание формировать списки студентов для мобилизации. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook.



«Деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые еще не мобилизованы. Там люди более опытные, чем в России, сразу понимают, что это "свежее мясо" для фронта», — написал Гармаш.



Он сообщил со ссылкой на источники в военных кругах, что на днях российскую группировку в Украине пополнили 18-20 летними юношами из Ростова и Валуек, которые были брошены в Донецкую и Харьковскую области.



«Это не срочники, а контрактники, которые повелись кто на деньги, кто на пропаганду, а кто и на "трофеи". Опыта нет, но есть телевизионная и вконтактная романтика, буйство гормонов, а еще жадность. По сути, пушечное мясо… И вот с такими "штыками" они собираются взять Донбасс, где наши силы ООС окапывались 8 лет? Мой оптимизм растет», — отметил Гармаш.