В Одессе и Одесской области вводят комендантский час с 9 по 11 апреля

В Одессе и области на выходные объявлен длительный комендантский час, поскольку существует угроза ракетного удара. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.



Отмечается, что такое решение власти региона приняли, учитывая события, произошедшие в Краматорске, где в результате ракетных обстрелов вокзала, погибли 50 человек и 98 ранены.



«В Одессе 10 апреля есть угроза нанесения ракетного удара. Именно поэтому распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля до 06 часов 00 минут 11 апреля», — говорится в сообщении.



В ОВА уточнили, что запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.