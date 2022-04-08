Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области

В Донецке, Макеевке и других оккупированных городах Донецкой области проблемы с водоснабжением остаются на прежнем уровне. Воду дают по часам, а также разливают из подвозных цистерн.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что воду и дальше планируют подвозить. А решится проблема после «освобождения территории республики». Под «освобождением» Пушилин имел ввиду захват российскими войсками всей территории Донецкой области.



«Но пока ситуация остается сложной, и нашими ведомствами предпринимаются определенные шаги, чтобы ситуацию не довести до критической, и чтобы хотя бы минимальные потребности наших граждан, которые проживают в Донецке, в Макеевке, были обеспечены», – заявил Пушилин.

Проблемы с водоснабжениям начались по обе стороны линии соприкосновения после усиления боевых действий в конце февраля. Были обстреляны ключевые объекты подачи воды — канала Северский Донец — Донбасс в районе Горловки, насосной станции Южнодонбасского водовода возле Ясиноватой и другие. В некоторых районах Донецка подача воды вовсе прекращена, в части города она подается в уменьшенных объемах. «ДНР» приняла решение о переводе подконтрольной ей территории на почасовый график подачи воды. Также в Донецке полностью отсутствует горячая вода.



На данный момент коммунальные компании, которые находятся на оккупированной территории, не могут починить инфраструктуру по нескольким причинам. На предприятиях почти не осталось работников – мужчины либо скрываются от принудительной мобилизации «ДНР», либо уже отправлены воевать против украинской армии. Кроме этого у линии фронта на данный момент невозможно обеспечить режим «тишины».



В области не прекращаются обстрелы прифронтовых городов. Украинские военные готовятся отражать усиленное наступление российских войск на Донбассе.