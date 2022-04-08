Президент Еврокомиссии: Виновные в зверствах в Буче будут привлечены к ответственности

Европа поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, и виновные в зверствах в Буче будут привлечены к ответственности. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Бучу на Киевщине.



«Важно было начать мой визит в Буче. Потому что в Буче наша человечность разрушалась. Мой месседж украинскому народу: виновные в зверствах будут привлечены к ответственности», — написала фон дер Ляйен в Twitter в пятницу.



«Ваша борьба — наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Читайте также: Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей в Ирпене и Буче