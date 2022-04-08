Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет отправлена летом

Заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом, написал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Мы все ближе к ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом», – написал он.



Он напомнил, что Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украине. В частности, она побывала в Буче Киевской области.



«Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца», – написал Ермак.