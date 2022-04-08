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Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет отправлена летом

08 апреля 2022, 20:35

Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет отправлена летом

Заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом, написал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы все ближе к ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом», – написал он.

Он напомнил, что Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украине. В частности, она побывала в Буче Киевской области.

«Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца», – написал Ермак.

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