Войска РФ обстреляли Золотое на Луганщине, ранены пять человек

Сегодня город Золотое Луганской области обстреляли российские оккупанты, в результате ранены пять человек.



Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм, обстрелы Горской громады российская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе, а днем оккупанты обстреляли Золотое.



«Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Горят несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых», — написал глава ОВА.



Он отметил, что без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается, в течение дня оккупанты разрушили 11 объектов, из которых восемь — жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.