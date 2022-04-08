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Работы на месте обстрела в Краматорске почти завершены, но число раненых может расти — глава ОВА

08 апреля 2022, 21:38

Работы на месте обстрела в Краматорске почти завершены, но число раненых может расти — глава ОВА

Правоохранители почти завершили работы на железнодорожном вокзале в Краматорске, куда сегодня был нанесен ракетный удар. Но число раненых может расти, поскольку еще не все обратились за помощью. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он подтвердил информацию, что от ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, в том числе 5 детей.

«Четыре ребенка погибли сразу, на месте прилета ракеты и ее кассетных боеприпасов, и один ребенок погиб в больнице. 98 пострадавших разной степени тяжести, они все распределены [по учреждениям], хирурги, врачи работают, все меры приняты по размещению и траспортировке раненых в более безопасные места», — сказал Кириленко.

Он отметил, что правоохранители уже практически завершили работы на месте обстрела, но еще не окончательное количество раненых установлено.

«Как показывает опыт, люди еще будут обращаться после перенесенного шока, но уже не с такими ранениями, которые бы несли серьезную угрозу для жизни. Сейчас главное прооперировать тяжелораненых, чтобы сохранить им жизнь», — подчеркнул глава ОВА.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч людей. Погибли 50 человек: 12 из них скончались в больнице, 38 человек погибли прямо на вокзале.

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