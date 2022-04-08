Из Донецкой области удалось эвакуировать уже более 200 тысяч человек

Начиная с 26 февраля из Донецкой области удалось эвакуировать более 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



Он отметил, что работа по эвакуации людей из Краматорска, который сегодня подвергся ракетному удару оккупантов, будет продолжаться.



Кириленко уточнил, что эвакуировать людей по железной дороге начали еще с 26 февраля, но если раньше число выезжающих составляло около 4-5 тысяч человек в день, то сейчас это количество намного больше.



«За все время разными способами уже более 200 тысяч человек вывезено в безопасные или относительно безопасные места, где они размещаются соответствующим образом», — сказал глава области.



Он добавил, что после его призывов эвакуироваться люди стали выезжать более активно.



«Проводим работу, чтобы людей оставалось как можно меньше, и Вооруженные Силы могли заниматься обороной и уничтожать врага», — сказал Кириленко.