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Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

08 апреля 2022, 22:33

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России. Публикация об этом вышла в Официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу сразу после публикации, передает «Интерфакс-Украина».

В рамках нового пакета санкций ограничительные меры вводятся против 216 физлиц и 18 организаций.

Ранее ЕС решил запретить импорт из РФ таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент оценивается в 8 млрд евро.

ЕС в рамках санкций против РФ ввел ограничения против 217 физлиц и 18 структур, в том числе представителей т.н. «ЛНР/ДНР». В частности, санкции затронули предпринимателей из «ЛНР/ДНР», а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями.

Также введены санкции против компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину.

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.

Исключены из санкций перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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