Зеленский: Украина ожидает твердой глобальной реакции на гибель людей в Краматорске

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ожидают твердой глобальной реакции на гибель людей от ракетного удара в Краматорске, как и на убийства в Буче.



«Все ведущие государства мира уже осудили российский ракетный удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой и глобальной реакции на это военное преступление. Как и на массовые убийства в Буче», — сказал Зеленский в своем видеообращении в пятницу.



По словам президента, российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России.



«Агентство "РИА-Новости" опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что факт этого ракетного удара, как и многие другие военные преступления России, должен стать одним из обвинений на международном трибунале.



«Все силы мира будут нацелены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, кто, как и какие приказы отдавал. Сколько ракет, кто их перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неминуема», — отметил он.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч людей. Погибли 50 человек: 12 из них скончались в больнице, 38 человек погибли прямо на вокзале.