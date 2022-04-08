По гумкоридорам за день удалось эвакуировать 6 665 человек

По гуманитарным коридорам в Украине 8 апреля удалось эвакуировать 6 665 человек, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:

1614 – мариупольцы;

3544 – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

В Мелитополе уже сутки российские войска удерживают изъятые 8 автобусов для эвакуации, заявила Верещук. Украинская сторона ведет переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию местных жителей.



Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.



Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горское в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1507 человек.