По гумкоридорам за день удалось эвакуировать 6665 человек

По гуманитарным коридорам в Украине 8 апреля удалось эвакуировать 6 665 человек, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:
В Мелитополе уже сутки российские войска удерживают изъятые 8 автобусов для эвакуации, заявила Верещук. Украинская сторона ведет переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию местных жителей.
Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горское в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1507 человек.