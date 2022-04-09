Пентагон подтвердил, что обстрел вокзала в Краматорске совершила Россия

Пентагон подтвердил, что именно российские военные нанесли 8 апреля ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 мирных жителей. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов, - сообщает Радио Свобода.



«Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях», - подчеркнул чиновник.



В ведомстве также отметили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.



«Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске – ред.). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне», – сообщил чиновник Пентагона.



«Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция», – добавил он.



Также в Пентагоне сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила уже 1500 ракет.