Ночью оккупанты ударили по жилым домам в Северодонецке, есть жертвы

В полночь российские захватчики нанесли очередной удар по Северодонецку, загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм.



Он отметил, что россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.



«В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка — загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется», — написал Гайдай.



За прошедший день на Луганщине обстрелами оккупантов разрушены 11 объектов, из которых восемь — жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

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