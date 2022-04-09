Из Краматорска запускают эвакуационные автобусы на Днепр

С субботы, 9 апреля, из Краматорска планируют запускать эвакуационные автобусы до Днепра. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.



«С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы Краматорск-Днепр. 8:00, автостанция и самолет», — написал он в пятницу.



Он уточнил, что проезд бесплатный.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуации около 4 тысяч людей. Погибли 50 человек: 12 из них скончались в больнице, 38 человек погибли прямо на вокзале.



Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ожидают твердой глобальной реакции на гибель людей от ракетного удара в Краматорске, как и на убийства в Буче.