Семь детей погибли за сутки в Украине от обстрелов войск РФ

176 детей погибли в Украине от действий российских войск, в том числе 7 - за минувшие сутки. Об этом 9 апреля сообщил Офис генпрокурора.



«По полученными ювенальными прокурорами данным больше всего пострадало детей в Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской – 76, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях», - сказано в сообщении.



Отмечается, что накануне в результате обстрела оккупационными войсками Точкой-У железнодорожного вокзала Краматорска погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись «За детей».



Также под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.



В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.



Кроме того сообщается, что более 324 украинских детей получили ранения за время вооруженной агрессии РФ. В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.