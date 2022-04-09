Количество погибших от ракетного удара в Краматорске выросло до 52 человек

Установлено уже 52 погибших от ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сегодня весь мир еще раз увидел настоящее лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации. Сейчас нам уже известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки-У"», — написал глава области в телеграм.



Он отметил, что число пострадавших неизбежно будет расти.

Утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуации около 4 тысяч людей. По предварительным данным, погибли 50 человек: 12 из них скончались в больнице, 38 человек погибли прямо на вокзале.



Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ожидают твердой глобальной реакции на гибель людей от ракетного удара в Краматорске, как и на убийства в Буче.