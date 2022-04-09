Россияне убили в Авдеевке целую семью

В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате погибли 5 человек, в том числе целая семья. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек», — написал он в телеграм.



По информации ОВА, за сутки, 8 апреля, еще один человек погиб в Угледаре. В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 ранены.



Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 — в Авдеевке, 1 — в Красногоровке и 1 — в Угледаре.



«Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», — добавил Павел Кириленко.