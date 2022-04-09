Сегодня в Украине будут работать 10 гуманитарных коридоров

На субботу, 9 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь — Запорожье (эвакуация на собственном транспорте).
Запорожская область (на собственном транспорте и автобусами):
- Бердянск — Запорожье.
- Токмак — Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар — Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь — Запорожье. При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Луганская область:
- Северодонецк — Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск — Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная — Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горское — Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное — Бахмут.