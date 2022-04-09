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«Укрзализныця» продолжит эвакуацию с вокзалов Славянска и Покровска

09 апреля 2022, 12:18

«Укрзализныця» продолжит эвакуацию с вокзалов Славянска и Покровска

«Укрзализныця» продолжит эвакуацию из Донбасса, несмотря на атаку оккупантов  на железнодорожный вокзал в Краматорске 8 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«Донецкая и Луганская ВГА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью — сейчас самое время это сделать, ведь обстрелы становятся все интенсивнее», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений поле ракетного удара, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области.

«Ввиду растущего числа атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и т.д.», — добавили в компании.

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