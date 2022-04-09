«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых

Сегодня в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке погибла одна мирная жительница. Ранения получили четыре человека в Донецке, Макеевке и Горловке, сообщает «МЧС ДНР».



«Сегодня в 10 часов 35 минут по сообщению от "скорой помощи" поступила информация о погибшей женщине 1959 г.р. после обстрела в Петровском районе Донецка на улице Крыленко. Кроме этого, на улице Бринько в Петровском районе города гражданка 1980 г.р. получила минно-взрывную травму и в состоянии средней тяжести госпитализирована в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.



Также сообщается о пострадавшей в результате обстрела женщине 1960 г.р. на улице Целинная в Червоногвардейском районе Макеевки и ребенке 2008 г.р. из соседненого дома, который также получил ранение и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.



Кроме того, «МЧС ДНР» сообщило о пострадавшем от обстрела мужчине 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки. Мужчина получил минно-взрывную травму и госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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