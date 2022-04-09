На Луганщине россияне атаковали пограничников дронами-камикадзе

В Луганской области российские захватчики атаковали позиции украинских пограничников дронами-камикадзе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал.