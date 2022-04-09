В Северодонецке из-за обстрелов оккупантов погибла женщина, в Лисичанске — массовые пожары

В результате обстрелов российских оккупантов в Северодонецке погибла одна мирная жительница, четыре человека ранены в Рубежном, а в Лисичанске — массовые пожары. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в фейсбуке.



«Утром орки взялись за свое любимое дело — расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов», — описал ситуацию Гайдай.



Он также сообщил, что в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.



Глава ОВА опубликовал видео пожара в Лисичанске.