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В Северодонецке из-за обстрелов оккупантов погибла женщина, в Лисичанске — массовые пожары

09 апреля 2022, 14:42

В Северодонецке из-за обстрелов оккупантов погибла женщина, в Лисичанске — массовые пожары

В результате обстрелов российских оккупантов в Северодонецке погибла одна мирная жительница, четыре человека ранены в Рубежном, а в Лисичанске — массовые пожары. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в фейсбуке.

«Утром орки взялись за свое любимое дело — расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов», — описал ситуацию Гайдай.

Он также сообщил, что в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

Глава ОВА опубликовал видео пожара в Лисичанске.

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