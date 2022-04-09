Россияне убили в Мариуполе литовского режиссера и украинского журналиста-ветерана

Российские оккупанты убили в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса и украинского журналиста Евгения Баля. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке.



«Появилась новая информация об обстоятельствах гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Он попал в плен к рашистам, которые впоследствии его расстреляли. Тело режиссера оккупанты выбросили на улицу. Его жена, рискуя жизнью, увезла тело из заблокированного города и привезла в Литву. Настоящая причина гибели режиссера раньше не озвучивалась из-за ее безопасности», — рассказала Денисова.



Она также сообщила, что после пыток оккупантов погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль. 78-летнего мужчину 18 марта российские военные захватили у него дома — в Мелекино под Мариуполем.



«Поводом для задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Через три дня его отпустили с жестокими побоями. 2 апреля Евгений Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты», — написала Денисова.



Омбудсвумен подчеркнула, что убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагской конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов.

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