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Зеленский: Россия накапливает войска на юге и востоке, но Украина пока еще готова к диалогу

09 апреля 2022, 15:44

Зеленский: Россия накапливает войска на юге и востоке, но Украина пока еще готова к диалогу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще готова к диалогу с Россией, несмотря на стягивание российских войск и ее подготовку к боевым действиям на юге и востоке страны.

«Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути для того, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, мы видим подготовку к важному, а кто-то говорит – решающему бою на востоке нашего государства», — заявил Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в субботу в Киеве.

Президент подчеркнул, что ему не хотелось бы сейчас брать на себя ответственность относительно прогнозов, но считает, что баталия будет сложной.

«Идет накопление войск. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу и победу. Потому мы готовы бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Пока что мы говорим и о параллельном диалоге», — сказал Зеленский.

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