Глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться

Глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Луганской области Александр Заика обратился к жителям города с призывом эвакуироваться в кратчайшие сроки из-за постоянных обстрелов российской оккупационной армией. Об этом он сказал в видеообращении.



«Ситуация в городе очень напряженная, поэтому я прошу вас эвакуироваться. Очень тяжело стало в городе, уже летят снаряды вражеские в разные места», - сказал Заика.



При этом он подчеркнул, что Луганскую область «никто отдавать не собирается», «ребята наши работают очень хорошо».



Глава Лисичанской горадминистрации сообщил, что в городе есть запасы гуманитарной помощи. «Гуманитарная помощь есть, но это не значит, что она вам спасет жизнь, если прилетит вражеский снаряд», - сказал Заика.