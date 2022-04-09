Встреча Зеленского и Джонсона в Киеве во время войны. Фото пресс-службы премьер-министра Великобритании

Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.



На Даунинг-стрит отмечали, что встреча британского премьера с украинским президентом — знак солидарности с народом Украины.

Согласование нового пакета произошло на следующий день после того, как Великобритания объявила о выделении Украине оружия на 100 миллионов фунтов стерлингов после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.