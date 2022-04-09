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Обстрел цистерны с азотной кислотой на Луганщине: Угрозы населению нет - ОВА

09 апреля 2022, 19:40

Обстрел цистерны с азотной кислотой на Луганщине: Угрозы населению нет - ОВА

Взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны в Луганской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки», - говорится в сообщении.

По данным областной администрации, в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура.

Четыре человека получили ранения, еще четверо спасено из-под завалов и обстрелов, в том числе один ребенок.

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