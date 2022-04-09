Третий обмен пленными: Освобождено 12 украинских военных и 14 гражданских

Украина и Россия провели третий обмен пленными с Россией. Сегодня домой возвращаются еще 26 украинцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.



«Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина — офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», — написала она.



Сколько пленных получила российская сторона — не сообщается.



Предыдущий обмен пленными прошел 1 апреля. Тогда из российского плена освободили 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.