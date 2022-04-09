Горсовет: В Мариуполе россияне собирают тела в подземном переходе на окрестностях города

Фото: Telegram / Мариупольский горсовет

В Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан в подземном переходе на окраинах города в районе Садков, чтобы затем уничтожить их в крематории. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольский горсовет.



По данным ведомства, специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу.



«Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах», - говорится в сообщении.

Ранее в горсовете сообщали, что, учитывая размеры города, разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать уже десятки тысяч жителей города.