По гумкоридорам в субботу смогли эвакуироваться более 4500 человек

За субботу, 9 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуироваться 4 532 мирным жителям. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них 192 – мариупольцы, а 3233 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар).



Также украинской стороне удалось освободить захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.



При этом, по словам Верещук, российские войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации жителей.



Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.