Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Новые жертвы ракетного удара по вокзалу Краматорска. Пентагон подтверждает вину России.
- В Авдеевке оккупанты убили семью, а в Луганской области горят многоэтажки и новое попадание в цистерну с азотной кислотой.
- Оккупационный «мэр» Мариуполя подозревается в госизмене.
- Скопление российских войск и попытки прорыва, Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс.
- Россия поставила руководить войной против Украины генерала известного по «операции» в Сирии.