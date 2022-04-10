Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ

Российские войска за минувшие сутки пытались прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«На Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города», - сказано в сообщении.



На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.



На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Удачи не имел. Утратил до ротной тактической группы личного состава и техники.



Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.



В связи с значительными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.



Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории Ярославской области РФ на временно занятые территории Харьковской области для ремонта железнодорожных путей.



В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.



В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики».



В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.



ВСУ отбили 8 атак противника за минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники. Поражено 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатые ракеты.