Россияне утром обстреляли школу и многоэтажки в Северодонецке

Здание средней школы и две многоэтажки попали утром под плотный огонь российских войск в новом районе Северодонецка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме», - сказано в сообщении.



Отмечается, что еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ. Жертв нет.



«За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1», - рассказал глава администрации.