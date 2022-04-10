12-километровая колонна военной техники РФ направилась в сторону Харькова

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали на востоке Украины большую колонну российской военной техники. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что военная колонна оккупантов протяженностью 8 миль (12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.
На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.
Большой Бурлук находится недалеко от российско-украинской границы.
Как сообщалось ранее, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем. Они начали первый этап наступления на востоке Украины и ожидают прибытие подкрепления.
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