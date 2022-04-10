Арестович опроверг удар ВСУ по аэропорту Мелитополя, о котором сообщил ранее

Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию об ударе украинских войск по аэропорту Мелитополя, который контролируют российские силы.



«Не было удара по аэродрому Мелитополя», — сказал Арестович в прямой транляции на YouTube-канале Марка Фейгина.



Он пояснил, что вчера информацию о якобы ударе ему «за три минуты до эфира» сообщил знакомый военный, «который до сих пор не ошибался».



«Я, зная, что он не ошибся за 45 дней [войны] дал [информацию в публичное пространство], а оказалось, что его самого обманули», — подчеркнул советник главы ОП.