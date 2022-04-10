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Арестович опроверг удар ВСУ по аэропорту Мелитополя, о котором сообщил ранее

Обновлено
10 апреля 2022, 23:45

Арестович опроверг удар ВСУ по аэропорту Мелитополя, о котором сообщил ранее

Алексей Арестович Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию об ударе украинских войск по аэропорту Мелитополя, который контролируют российские силы.

«Не было удара по аэродрому Мелитополя», — сказал Арестович в прямой транляции на YouTube-канале Марка Фейгина.

Он пояснил, что вчера информацию о якобы ударе ему «за три минуты до эфира» сообщил знакомый военный, «который до сих пор не ошибался».

«Я, зная, что он не ошибся за 45 дней [войны] дал [информацию в публичное пространство], а оказалось, что его самого обманули», — подчеркнул советник главы ОП.

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