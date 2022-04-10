ВСУ ударили по аэродрому в Мелитополе — Арестович

Вооруженные силы Украины ударили по мелитопольскому аэродрому, где располагался пункт управления российских войск. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.



Он отметил, что оккупированный Мелитополь «становится Чернобаевкой».



«Сейчас бы объявить пятый Мелитополь, который постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, рвалось часа два… Да, Мелитополь потихоньку становится Чернобаевкой, а ведь Мелитополь - это главный центральный узел - аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Опорный пункт и для Херсона, обеспечивающий связь Херсона, Запорожья и Мариуполя», - рассказал Арестович.



Отметим, аэродром Чернобаевка под Херсоном ассоциируется с постоянными ударами украинских сил по занятым российскими войсками позициям. В результате оккупанты понесли тяжелые потери на этом направлении.