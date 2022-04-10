Россияне обстреляли патрульных, развозивших помощь гражданским в Лисичанске

Патрульные полицейские попали под обстрел российских оккупантов в Лисичанске Луганской области, когда развозили гуманитарную помощь местным жителям. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения из убежишь попали под обстрел», - написал Гайдай.



По его словам, это произошло вчера в районе Стеклозавода.



«Тем не менее, россияне не остановили их - жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты питания. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком», - отметил Гайдай.



Он добавил, что каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается риском для жизни.